Інтерфакс-Україна
Події
21:49 02.07.2025

Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання ППО

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зателефонував до Конгресу США та підтвердив запит на придбання протиповітряної оборони.

"Підтверджено: підтримка України в Конгресі США залишається незмінною. Ми домовились підтримувати постійний діалог і тісну координацію щодо оборони, безпеки та спільних рішень", - написав Єрмак в телеграмі.

Він повідомив, що провів телефонну розмову з головою комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом.

За його словами, основна тема - оборонна підтримка України та посилення протиповітряної оборони.

"росія продовжує масовані ракетні удари по наших містах. У цих умовах системи ППО - питання життя для мільйонів українців. Ми готові закупити додаткові комплекси в США - як стратегічний крок для зміцнення нашого захисту", - підкреслив Єрмак.

За словами керівника ОП, сторони обговорили також результати візиту української делегації до Вашингтона, підсумки саміту НАТО в Гаазі та зустріч президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, а також ситуацію на Близькому Сході та зусилля Трампа у врегулюванні конфлікту з Іраном.

"Мир через силу - принцип, який може і має працювати в питанні протистояння з росією. Дякую американським партнерам". – зазначив Єрмак.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6515

Теги: #єрмак #конгрес #ппо

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