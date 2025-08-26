МЗС: Світовий конгрес українців зібрав понад $75 млн допомоги для ЗСУ

Світовий конгрес українців з початку повномасштабного вторгнення зібрав понад $75 млн США допомоги Україні в межах ініціативи Unite with Ukraine, спрямованої насамперед на підтримку ЗСУ, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Це важлива допомога і символ єдності глобального українства. Зараз ми всі разом маємо відстояти нашу державність та захистити суверенітет України, щоб самим визначати нашу долю. Саме тому наші дипломатичні пріоритети залишаються незмінними: системи ППО, боєприпаси, далекобійна зброя та дрони, інвестиції в українську оборонку, підтримка Сил Оборони України, посилення антиросійських санкцій та гарантії безпеки для України", – сказав глава МЗС Андрій Сибіга під час зустрічі з делегацією Світового конґресу на чолі з президентом Павлом Ґродом у понеділок.

Як повідомляється, ці кошти спрямовані, насамперед, на підтримку Збройних сил, а саме закупівлю високоякісної тактичної медицини, броньованих транспортних засобів, FPV-дронів, комплектів БПЛА, безпілотних систем.

Сибіга наголосив на важливості подальших спільних заходів, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України для досягнення всеохоплюючого справедливого та сталого миру, а також підтримку українців за кордоном, гуртування глобального українства та просування нашої культури.

"Нашою метою є розбудова співпраці з українською всесвітньою спільнотою, захист української ідентичності та звʼязків з батьківщиною, консолідація зусиль у відстоюванні інтересів нашої держави на міжнародній арені. Ми разом маємо бути одним голосом України у світі" – підкреслив міністр.

Учасники зустрічі також скоординували дії щодо реалізації спільних проєктів та ініціатив на найближчу перспективу.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-zustrivsya-z-predstavnikami-svitovogo-kongresu-ukrayinciv-yakij-zibrav-vzhe-ponad-75-mln-dolariv-dopomogi-dlya-ukrayini