Лідери республіканців у Конгресі заявили про готовність йти далі в питанні санкцій проти РФ - ЗМІ

Спікер Майк Джонсон і лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун заявили в середу, що готові до запровадження нових санкцій проти Росії цього місяця, повідомляє портал Politico.

"Підтримка обох лідерів Республіканської партії з'явилася після того, як президент Дональд Трамп висловив розчарування триванням війни в Україні", - зазначає видання.

"Володимир Путін продемонстрував небажання бути розсудливим і серйозно говорити про встановлення миру, і я думаю, що ми повинні надіслати йому повідомлення - це моя думка", - цитує Politico заяву спікера Майка Джонсона журналістам.

Лідер сенатської більшості Джон Тун, тим часом, відзначив "значний прогрес" у роботі з Білим домом над законопроектом, який, за його словами, "посилить важелі впливу президента Трампа за столом переговорів і допоможе припинити кровопролиття в Україні". Виступаючи в Сенаті, Тун заявив, що очікує, що законопроект буде готовий до розгляду в його палаті найближчими тижнями, до того, як сенатори покинуть Вашингтон на тривалі серпневі канікули.

"Сенатський законопроект про санкції, написаний сенатором Ліндсі Гремом (Республіканська партія) і Річардом Блюменталем (Демократична партія) має понад 80 прихильників, але Тун чекає чіткого сигналу від Трампа, перш ніж рухатися далі", - наголошується в матеріалі Politico.

У вівторок Грем заявив журналістам, що він передбачив додаткову можливість гнучкості для Трампа, щоб він міг відмовитися від санкцій, оскільки веде переговори про можливе припинення вогню і мирну. Існуючий законопроект передбачає одну 180-денну президентську відмову від санкцій. За словами Грема Трамп зможе застосувати другу відмову, але з механізмом нагляду з боку Конгресу.

Джерело: https://www.politico.com/live-updates/2025/07/09/congress/senate-sanctions-scheduling-john-thune-00443808