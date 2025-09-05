Інтерфакс-Україна
Події
12:33 05.09.2025

Матернова: Разом із Зеленським і Коштою ми приєднаємося до Конгресу регіональних влад

Фото: https://www.facebook.com/kmathernova

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила про візит президента Європейської Ради Антоніо Кошти до Ужгорода.

"Багато важливих лідерів зібралися в Ужгороді. Сьогодні тут буде дуже насичено. Я рада вітати президента Європейської Ради Антоніо Кошту на Закарпатті", - написала вона на сторінці Facebook у п'ятницю.

За її словами, разом із президентом України Володимиром Зеленським "ми приєднаємося до національних, регіональних та місцевих лідерів на Конгресі регіональних влад — щоб вшанувати стійкість українських громад та працювати над їхнім відновленням і майбутнім у ЄС".

