Інтерфакс-Україна
Події
12:22 27.08.2025

Генпрокурор: Кількість підозр місцевим чиновникам – це не про піар, не чекайте толерантності до корупції

Генпрокурор: Кількість підозр місцевим чиновникам – це не про піар, не чекайте толерантності до корупції
Спроби політизації місцевими чиновниками справ про розкрадання і зловживання є марними, прокуратура реагує на злочини і не толерує корупцію, запевняє генеральний прокурор Руслан Кравченко.

В телеграм-каналі в середу генпрокурор повідомив, що останніми днями спостерігає заяви деяких представників місцевої влади про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування".

"Я розумію: коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили пап'є-маше", - зазначив Кравченко.

Звертаючись до місцевих чиновників, генпрокурор наголосив: "Якщо ви підписували акти на неіснуючі роботи в укриттях, закуповували генератори за завищеними цінами, розтрачали гроші на ремонтах доріг і шкіл… то тут справа не у "тиску прокуратури". Тут справа у вашій відповідальності".

"Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, - це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни", - уточнив Кравченко.

Генпрокурор запевнив, що прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини.

"І ніякої вибірковості тут немає…. А спроби політизації і тиску на правоохоронців - марна справа", - додав він.

Кравченко резюмував: "Наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції".

Теги: #місцева_влада #кравченко_руслан #корупція

