РФ не йде на безумовне припинення вогню, бо хоче залишити собі можливість бити з акваторії чорного моря по Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначив бажання РФ залишити собі можливість завдавати по Україні удари з акваторії Чорного моря і очікує від США реакції на відмову російської сторони йти на безумовне припинення вогню.

"В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню – вони хочуть залишити собі можливість бити з акваторії моря по наших містах, по наших портах", - сказав Зеленський під час відеозвернення в неділю.