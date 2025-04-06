Посольства Італії та Франції приспустили свій прапор в день жалоби за жертвами удару по Кривому Рогу

Фото: https://x.com/italyinukr/status/1908829973277720860?s=46&t=cW1NbGMcm2NQdLE2hWoF2w

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Посольства Італії та Франції в Україні доєдналися до всеукраїнського Дня жалоби за жертвами російської ракетної атаки по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області та приспустили прапори своїх країн та Європейського Союзу на своїй будівлі.

"Сьогодні ми приєднуємося до жалоби української держави та народу за багатьма невинними жертвами, в тому числі дітьми, які загинули в результаті жорстокої російської атаки на Кривий Ріг. Наші прапори, Італії та Європейського Союзу приспущені. Ми підтримуємо Україну в пошуках справедливого миру", - йдеться в повідомленні посольства в соцмережі Х у неділю.

"Посольство Франції доєднується до української жалоби після смертоносних російських ударів по Кривому Рогу 4 квітня", - повідомило посольство Франції в соцмережі Х у неділю.

Повідомлення проілюстровані фотографіями приспущених прапорів – на будівлі посольства Італії і на флагштоках біля будівлі посольства Франції відоповідно.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро дітей, 75 поранені, 37 з них у лікарнях, 19 - у тяжкому стані, у тому числі 4 дітей. В Україні у неділю оголошено всеукраїнський День жалоби.