Інтерфакс-Україна

Події

01:24 05.04.2025

Унаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинули 18 людей, серед них 9 дітей – влада

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Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро дітей, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Телеграм у суботу.

"На 00:00, на жаль, вже 18 загиблих, з них 9 дітей. Постраждалих – 56", – зазначив він.

Окремо Вілкул поінформував про наслідки атаки дронів-камікадзе. За його словами, внаслідок удару дрона загинула літня жінка, яка згоріла у приватному будинку, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Також він повідомив, що через пошкодження рейок і контактної мережі трамваї вранці не курсуватимуть. У двох місцях триває гасіння пожеж.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в своєму Телеграм також підтвердив кількість загиблих і зазначив, що кількість постраждалих на цей момент становить 56 осіб.

"18 саме стільки людей вбили росіяни, спрямувавши на Кривий Ріг ракету. Серед них 9 дітей. Цю жахливу реальність сприйняти вкрай складно. Постраждалих на зараз 56", заявив він.

Джерела: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20643

https://t.me/vilkul/10203

https://t.me/vilkul/10205

Теги: #постраждалі #загиблі #кривийріг

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