Інтерфакс-Україна

Події

23:10 05.04.2025

У неділю оголошено всеукраїнський День жалоби через ракетну атаку на Кривий Ріг - Кулеба

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Киев. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – У неділю оголошено всеукраїнський День жалоби через ракетну атаку на Кривий Ріг, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі. Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби", - написав він в телеграмі.

Кулеба зазначив, що в усіх містах, зокрема, від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода, прапори будуть приспущені, і звучатиме тиша.

Як повідомлялося, у Харкові в неділю оголосили триденну жалобу через жертв російського ракетного удару по місту, а також по Кривому Рогу. Також раніше оголосили жалобу і на Київщині.

Росія в ніч на суботу здійснили ракетний удар балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого загинуло 18 людей, з яких дев'ятеро дітей, найменшому з яких три роки. Постраждалих вже налічується 74 людини.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/5775

Теги: #кривий #ріг #жалоби #день

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