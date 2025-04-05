Київщина оголошує День жалоби в неділю за жертвами внаслідок обстрілу РФ Кривого Рогу - Калашник

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник оголосив у неділю День жалоби за жертвами російського ракетного балістичного удару по Кривому Рогу в ніч на суботу.

"6 квітня у Київській області оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки ворога по Кривому Рогу, що сталася 4 квітня", - написав він в телеграмі.

Голова Київської ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

"Київщина разом з Кривим Рогом. Це спільний біль та трагедія. Це спільний жах та горе. Схиляємо голову в пам'ять за загиблими. росія має відповісти за кожне відібране та скалічене життя українців", - підкреслив Калашник.

Як повідомлялося, унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 18 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4993