Інтерфакс-Україна
Події
08:47 28.06.2025

Єрмак: сучасна Конституція є спадкоємицею конституції Пилипа Орлика

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Єрмак: сучасна Конституція є спадкоємицею конституції Пилипа Орлика

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак порівняв сучасну Конституцію з конституцією Пилипа Орлика 18 століття.

"29 років демократичній та людиноцентричній Конституції України. Давність наших демократичних традицій налічує вже понад три століття. У 1710-му році світ побачив "Пакти та конституції прав і вольностей Війська Запорозького" Пилипа Орлика. Сучасна Конституція України є спадкоємицею славних традицій", - написав він у телеграмі.

За словами Єрмака, це символ української держави, боротьби за свободу, історії та незалежності.

"Права та свободи – це скарб. Сьогодні наш народ демонструє, якою великою ціною дається захист демократії та прагнення жити у власній державі. Я вітаю справжніх захисників Конституції – воїнів та всіх українців, які власними силами та ресурсами зберегли нашу державу", - написав він.

 

Теги: #єрмак #день #конституція_україни

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