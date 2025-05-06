Інтерфакс-Україна
Події
06:55 06.05.2025

До Дня піхоти у Києві відкрили фотовиставку "Перша лінія"

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До Дня піхоти у Києві відкрили фотовиставку "Перша лінія"

У понеділок, 5 травня, напередодні Дня піхоти, в приміщенні столичного залізничного вокзалу "Південний" відкрилась виставка світлин з фронту авторства військових та цивільних фотографів, повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

"6 травня в Україні відзначається День піхоти. Напередодні свята на столичному залізничному вокзалі "Південний" відкрили фотовиставку "Перша лінія". Це присвята тим, хто в надскладних умовах тримає фронт. Гасло цієї експозиції – "Україна стоїть, бо стоїть піхота", - сказано в прес-релізі.

Зазначається, що в експозиції представлені роботи авторства як цивільних фотографів, так і військовослужбовців Сухопутних військ. Серед них: Сергій Нужненко, Влада та Костянтин Ліберови (LIBKOS), Олег Петрасюк, Роман Чоп, Андрій Рубцов, Валентин Кузан, Юрій Мате, Олександр Рихлицький, Василь Веселовський, Андрій Андрієнко, Оксана Чорна, Анатолій Мельник та Олександр Денисенко.

На відкритті експозиції виступив начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ полковник Віталій Саранцев. Він зауважив, що сучасна війна - це технології. Вони постійно змінюються, розвиваються та вдосконалюються. А всі інноваційні рішення російсько-української війни мають на меті одне - зберегти життя та здоровʼя військових.

"Але яким би технологічним не ставало українське військо, його бойовим хребтом все одно залишається піхота. Сьогодні Україна стоїть, бо стоїть піхота. Саме піхотинці утримують передові позиції, йдуть в атаку, звільняють наші землі та відбивають ворожі штурми. Піхота працює на найгарячіших ділянках фронту у надскладних умовах. З кожним днем дістатись до позицій стає все важче. І чим далі, тим складніше зробити світлини наших героїв, показати обличчя наших захисників і їхню боротьбу", - сказав Саранцев.

Джерело: file:///C:/Users/user/Downloads/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7%20(1).pdf

Теги: #відкриття #піхоти #виставка #день

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