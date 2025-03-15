Загальна кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу становить 14 осіб

14 цивільних постраждало внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу у п'ятницю увечері, повідомив у суботу вранці голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Постраждало 14 людей, усі цивільні, у тому числі двоє дітей 2-х та 15-ти років та 4 жінки. Зараз у лікарнях перебувають 3 людей. Один чоловік 64 років перебуває у тяжкому стані, інші не важкі. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - поінформував Вілкул.

За інформацією МВА, двома балістичними ракетами ворог ударив по нічному клубу у житловому районі із щільною багатоповерховою забудовою та в об'єкт цивільної інфраструктури.

"Внаслідок ударів, крім зруйнованого клубу, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків, близько 10 приватних будинків, станцію швидкісного трамвая, 4 навчальні заклади, 5 об'єктів бізнесу, комунікації "Тепломережі", аптека, автомобілі. Інформація ще уточнюється. Триває ліквідація наслідків, задіяно всі необхідні служби, бригади комунальників, техніку", - додав очільник МВА.

В місті розгорнуто два штаби допомоги, які працювали сьогодні всю ніч та працюватимуть до 18.00.