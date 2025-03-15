Інтерфакс-Україна

Події

10:03 15.03.2025

Загальна кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу становить 14 осіб

1 хв читати

14 цивільних постраждало внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу у п'ятницю увечері, повідомив у суботу вранці голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Постраждало 14 людей, усі цивільні, у тому числі двоє дітей 2-х та 15-ти років та 4 жінки. Зараз у лікарнях перебувають 3 людей. Один чоловік 64 років перебуває у тяжкому стані, інші не важкі. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", - поінформував Вілкул.

За інформацією МВА, двома балістичними ракетами ворог ударив по нічному клубу у житловому районі із щільною багатоповерховою забудовою та в об'єкт цивільної інфраструктури.

"Внаслідок ударів, крім зруйнованого клубу, пошкоджено 15 багатоквартирних будинків, близько 10 приватних будинків, станцію швидкісного трамвая, 4 навчальні заклади, 5 об'єктів бізнесу, комунікації "Тепломережі", аптека, автомобілі. Інформація ще уточнюється. Триває ліквідація наслідків, задіяно всі необхідні служби, бригади комунальників, техніку", - додав очільник МВА.

В місті розгорнуто два штаби допомоги, які працювали сьогодні всю ніч та працюватимуть до 18.00.

Теги: #наслідки #кривий #ріг #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:25 15.03.2025
Ворожий БпЛА пошкодив житлову багатоповерхівку у Чернігові - МВА

Ворожий БпЛА пошкодив житлову багатоповерхівку у Чернігові - МВА

23:37 14.03.2025
Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до дванадцяти – ОВА

Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до дванадцяти – ОВА

23:13 14.03.2025
Чорноморськ повністю знеструмлений внаслідок масованої атаки ворожих дронів – ОВА

Чорноморськ повністю знеструмлений внаслідок масованої атаки ворожих дронів – ОВА

22:12 14.03.2025
Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до одинадцяти - ОВА

Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до одинадцяти - ОВА

21:40 14.03.2025
Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до восьми - ОВА

Кількість поранених цивільних через атаку ворожої ракети в Кивому Розі зросла до восьми - ОВА

01:21 12.03.2025
Кілька садиб пошкоджено через удар ворожого БпЛА по Харкову, без постраждалих - Терехов

Кілька садиб пошкоджено через удар ворожого БпЛА по Харкову, без постраждалих - Терехов

23:57 11.03.2025
Кілька пожеж ліквідовують в Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

Кілька пожеж ліквідовують в Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів – ОВА

23:03 11.03.2025
Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА – ОВА

Об'єкт інфраструктури горить у Дніпрі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА – ОВА

08:56 10.03.2025
Ворог атакував з БпЛА три райони Київщини, є пошкодження – ОВА

Ворог атакував з БпЛА три райони Київщини, є пошкодження – ОВА

02:05 08.03.2025
Пожежі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі ліквідовано - ДСНС

Пожежі внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Одесі ліквідовано - ДСНС

ВАЖЛИВЕ

Трамп пообіцяв новини щодо переговорів з Україною та Росією 17 березня – ЗМІ

Захисники України в ніч на 15 березня знищили 130 із 178 задіяних ворогом дронів

Генштаб ЗСУ підтвердив залишення Суджі

Окупанти втратили впродовж доби 1180 військовослужбовців

Херсон ворог бомбардує вдруге за день

ОСТАННЄ

Умєров провів у Римі переговори щодо постачання ракет для зенітних комплексів

Убивство Ганула ретельно готувалось, розглядаються три версії – заступник голови Нацполіції

Росіяни ударили по енергооб'єктах у Дніпропетровській та Одеській областях, пошкодження суттєві

Через нічні удари ворожих БпЛА по Богодухову постраждали чотири мирних жителі

Трамп пообіцяв новини щодо переговорів з Україною та Росією 17 березня – ЗМІ

У Білоцерківському районі Київщини через атаку дронів пошкоджено 7 приватних будинків

В Одеській області дві людини постраждали від дронової атаки, є руйнування

Шість станцій наземної частини "червоної гілки" Київського метро поновили роботу

Захисники України в ніч на 15 березня знищили 130 із 178 задіяних ворогом дронів

Генштаб ЗСУ підтвердив залишення Суджі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА