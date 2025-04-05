До 74 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кільксть постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 74 людей, повідомив голова Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко.

"Кількість постраждалих від учорашнього ракетного удару росіян по Кривому Рогу збільшилась до 74 людей", - сказано в телеграм-каналі.

У лікарнях перебуває 37 людей, з них 5 - діти.

Також він повідомив, що ворог вдень в суботу вдарив безпілотником по Зеленодольській громаді. Ніхто не постраждав.

На решті територій Криворіжжя протягом дня лунали тривоги, але минулося без надзвичайних подій.

Як повідомлялося вдень суботи, до 72 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх ворожих атак на Кривий Ріг: з них 11 – це діти, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Джерело: https://t.me/evgendoberman/6331