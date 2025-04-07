Сибіга і Бербок обговорили міжнародну відповідь на балістичний удар РФ по Кривому Рогу

Міністр закордонних справ України обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок рішучу міжнародну відповідь на балістичний удар РФ по Кривому Рогу, що спричинив загибель дев’ятьох дітей.

"Я поговорив з Анналеною Бербок, яка висловила співчуття з приводу вбивства росіянами українських дітей у Кривому Розі. Ми обговорювали рішучу міжнародну відповідь — відповідну вбивству дев’ятьох дітей касетною боєголовкою. Я дякую Німеччині та особисто Анналені за всю підтримку", - написав Сибіга у соцмережі Х.

4 квітня російські війська випустили балістичну ракету по житловому кварталу Кривого Рогу. Загинули 19 людей, зокрема 9 дітей, ще 74 особи були поранені. Пізно ввечері місто атакували дрони, внаслідок чого загинула людина, семеро були поранені.

6 квітня стало відомо, що у лікарні помер 57-річний постраждалий внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг.

В Україні 6 квітня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки на Кривий Ріг.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1909293855737774557?s=46