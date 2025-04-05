На Харківщині оголосили триденну жалобу за жертвами російського ракетного удару по місту, а також по Кривому Рогу
У Харкові в неділю оголосили триденну жалобу через жертв російського ракетного удару по місту, а також по Кривому Рогу, повідомила міська влада.
"В Харківській області оголошено триденну жалобу", - написав глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в телеграм-каналі.
Він нагадав, що 3 квітня в Харкові російські дрони вбили 5 людей. Серед них 12-річна дівчинка.
"На тлі останніх страшних трагедій завтра у Харкові буде оголошено день жалоби - в пам’ять про загиблих дітей та дорослих у нашому місті і в Кривому Розі", - написав мер міста Ігор Терехов в телеграм-каналі.
Джерела: https://t.me/synegubov/13724
https://t.me/ihor_terekhov/2341