Інтерфакс-Україна

Події

12:36 06.04.2025

Ракетний удар пошкодив у Києві будівлю редакцій телеканалів іномовлення - Freeдом

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Ракетний удар пошкодив у Києві будівлю редакцій телеканалів іномовлення - Freeдом
Фото: uatv.ua

Значних руйнувань у ніч на 6 квітня внаслідок російської атаки балістичними ракетами по Києву зазнали будівлі, в яких після обстрілу 12 лютого були розміщені редакції каналів державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ): Freeдом, "Дім", UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português, диджитал-редакція, сервісні служби.

"Унаслідок російського ракетного удару зруйновано новий ньюзрум телеканалу Freeдом, приміщення, у якому після обстрілу 12 лютого ДП "МПІУ" будувало оновлену студію. Наразі Freeдом продовжує мовлення з резервної студії. Також пошкоджено приміщення, в яких після лютневої атаки було розміщено міжнародну редакцію (диджитал-платформи UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), редакцію телеканалу "Дім", ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення диджитал-редакції", - повідомляють на сайті телеканалу Freeдом у неділю.

Повідомляється, що співробітники МПІУ не постраждали. Однак у самій будівлі бізнес-центру, де розташовувалися канали іномовлення, зруйновано три верхні поверхи, "поруч із будівлею - величезна вирва, нижні поверхи також суттєво постраждали й поки що непридатні до роботи".

"Це вже друга атака менш ніж за два місяці. Наразі фактично зруйновані саме ті приміщення, де працював диджитал і сервісні служби, і куди ми перевели частину колективу та виробничих потужностей після лютневого обстрілу. Саме тут ми готували до запуску оновлену студію Freeдом, проводили інші відновлювальні роботи. Зараз на місці працює ДСНС, розбирають завали, працюють слідчі. Тому ми ще самі до кінця не можемо сказати про масштаб завданих збитків. Зрозуміло, що зараз ці приміщення непридатні до роботи, але ми знайдемо рішення. Головне - ніхто з колективу іномовлення не постраждав. Ми продовжуємо виходити в ефір. Дякую всім, хто підтримує і допомагає", - сказала генеральна директорка МПІУ Юлія Бін.

Раніше повідомлялося, що 12 лютого внаслідок російського обстрілу значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу Freeдом, приміщення міжнародної редакції (диджитал-платформи UATV English, The Gaze, UATV Español, UATV Arabic, UATV Português), ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення диджитал-редакції.

У ніч на 6 квітня українські захисники збили 13 ракет і 40 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами. Загалом окупанти запустили по Україні вночі 23 ракети (дев'ять крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ, вісім крилатих ракет "Калібр", шість балістичних ракет "Іскандер-М") і 109 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київ, Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області. У Києві одна людина загинула, троє дістали поранення.

Теги: #редакція #ракетний_удар #freeдом

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