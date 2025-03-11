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14:03 11.03.2025

Телеканал "FreeДом": 90% переглядів на YouTube-каналі забезпечується зарубіжною аудиторією

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Телеканал "FreeДом": 90% переглядів на YouTube-каналі забезпечується зарубіжною аудиторією

На російськомовному телеканалі "FreeДом" заявляють, що 90% переглядів на їх YouTube-каналі забезпечується зарубіжною аудиторією, переважно з Росії, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Білорусі і Германії.

"Телеканалу "FreeДом" сьогодні (10 березня - ІФ-У) – три роки! Ми доступні на шести супутниках, у мережах понад 700 кабельних, DTH, IPTV операторів 43 країн, на 20 ОТТ-платформах. Діджитал-екосистема каналу складається з 14 майданчиків в інтернеті, соціальних мережах та месенджерах. YouTube-канали "FreeДом" вже отримали 1,7 мільярда переглядів, 2,7 млн підписників", - йдеться у повідомленні каналу в Facebook.

Відзначається, що контент каналу постійно потрапляє у тренди YouTube у Росії, Литві, Латвії, Естонії, Казахстані, Білорусі.

Зокрема, в ТОП-країн по переглядам контенту на YouTube-каналі "FreeДом" потрапили Росія, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Білорусь і Германія, а ТОП-міст - Москва, Амстердам, Бішкек, Самарканд, Санкт-Петербург і Душанбе. 

Також на телеканалі звернули увагу, що 90% переглядів на їх YouTube-каналі забезпечується зарубіжною аудиторією.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що переспрямування коштів, які призначено для телемарафонів "Єдині новини" і телеканалу "FreeДом", на фінансування закупівлі безпілотних літальних апаратів і пікапів для Збройних сил України є недоцільним.

 

Теги: #тв #freeдом

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