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10:50 10.03.2023

Ткаченко про рік роботи телеканалу "FreeДом": Ви робите важливу роботу, можливо, ще не всім зрозумілу сьогодні

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Ткаченко про рік роботи телеканалу "FreeДом": Ви робите важливу роботу, можливо, ще не всім зрозумілу сьогодні

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що російськомовний телеканал "FreeДом" став на передовій у боротьбі з російською дезінформацією у світі.

"Рік інформаційного проєкту "FreeДом" російською мовою - це 6,5 млрд переглядів у диджиталі, понад 76% з них – не з України, мовлення через шість супутників, які покривають усю Європу, європейську частину Росії, Середню Азію, Північну Африку, Близький Схід, це постійне потрапляння в тренди YouTube в Росії, Казахстані, Білорусі, Німеччини, Узбекистані. Канал входить у пакети 10 ОТТ-платформ, присутній у понад 700 кабельних, DTH, IPTV мережах, 44 країн світу, 20 з яких додалися за рік", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Міністр зазначив, що команда проєкту відчуває інформаційні потреби російської та міжнародної аудиторії, які заблоковані цензурою, і "дає своїм глядачам факти та правду про війну в Україні".

"Коли ми працюємо над забороною російських каналів у світі та врешті-решт це робимо, маємо запропонувати свій продукт донесення інформації російською мовою. Так "FreeДом" став на передовій боротьби з російською дезінформацією в світі. Дякую всій команді. Ви робите важливу роботу, можливо, ще не всім зрозумілу сьогодні, але ту, яку в перспективі точно оцінять всі", - підсумував він.

 

Теги: #ткаченко #freeдом

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