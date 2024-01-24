В. о. міністра культури: У планах на найближчий час переглянути концепцію телеканалу "FreeДом"

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявляє, що концепцію українського російськомовного телеканалу "FreeДом" найближчим часом буде переглянуто.

"Ви пам'ятаєте історію цього каналу. Метою було доносити до росіян за межами того традиційного інформаційного трафіку, який є в них - а саме це російське телебачення - більш об'єктивну інформацію. Це непросто. У планах найближчим часом переглянути спільно з колегами концепцію цього мовника і розглянути більш ефективні та потрібні на сьогодні форми діяльності", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, навіщо Україні російськомовний телеканал "FreeДом".

На уточнення, які саме зміни маються на увазі, він заявив, що йдеться про зміну формату і каналів комунікації.

"Питання мови медіапродукту, який продукує Мультимедійна платформа іномовлення України, нині обговорюють. Актуальною є необхідність вироблення англомовного продукту для західної аудиторії. Приміром, саме такі проєкти наразі починає реалізовувати "Укрінформ", - додав він.

На запитання, чи може телеканал "FreeДом" взагалі припинити існування, Карандєєв відповів негативно.