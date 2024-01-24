Події

10:53 24.01.2024

В. о. міністра культури: У планах на найближчий час переглянути концепцію телеканалу "FreeДом"

1 хв читати
В. о. міністра культури: У планах на найближчий час переглянути концепцію телеканалу "FreeДом"

В. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв заявляє, що концепцію українського російськомовного телеканалу "FreeДом" найближчим часом буде переглянуто.

"Ви пам'ятаєте історію цього каналу. Метою було доносити до росіян за межами того традиційного інформаційного трафіку, який є в них - а саме це російське телебачення - більш об'єктивну інформацію. Це непросто. У планах найближчим часом переглянути спільно з колегами концепцію цього мовника і розглянути більш ефективні та потрібні на сьогодні форми діяльності", - сказав Карандєєв в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, навіщо Україні російськомовний телеканал "FreeДом".

На уточнення, які саме зміни маються на увазі, він заявив, що йдеться про зміну формату і каналів комунікації.

"Питання мови медіапродукту, який продукує Мультимедійна платформа іномовлення України, нині обговорюють. Актуальною є необхідність вироблення англомовного продукту для західної аудиторії. Приміром, саме такі проєкти наразі починає реалізовувати "Укрінформ", - додав він.

На запитання, чи може телеканал "FreeДом" взагалі припинити існування, Карандєєв відповів негативно.

Теги: #телеканал #freeдом #карандєєв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 24.01.2024
Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

Карандєєв вважає логічним повернення Держкіно у сферу управління Мінкультури

12:07 24.01.2024
З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

З-за кордону не повертаються менше ніж 1% діячів культури, кому видано дозвіл на виїзд, - Карандєєв

11:46 24.01.2024
Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

Бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних закладів, не здійснюється - Карандєєв

11:25 24.01.2024
Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

10:29 24.01.2024
Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

Карандєєв допускає можливість розгляду в майбутньому питання додавання нових каналів або зміни формату телемарафону

10:09 24.01.2024
Карандєєв заявляє, що йому не надходили пропозиції стати міністром культури

Карандєєв заявляє, що йому не надходили пропозиції стати міністром культури

13:29 22.01.2024
Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

Карандєєв: Я підтримую критичні оцінки нинішніх виборчих процесів до наглядової ради УКФ, їх треба вдосконалити

11:33 12.12.2023
Мінкультури запустить новий проєкт безбар'єрності культурних послуг у 2024 році

Мінкультури запустить новий проєкт безбар'єрності культурних послуг у 2024 році

16:58 06.12.2023
Досвід наглядових рад у сфері бізнесу потрібно застосовувати для управління держустановами культури - в.о. міністра культури

Досвід наглядових рад у сфері бізнесу потрібно застосовувати для управління держустановами культури - в.о. міністра культури

14:03 09.11.2023
Фінансування телеканалу "Рада" і газети "Голос України" у 2024 р. перевищить 198 млн грн

Фінансування телеканалу "Рада" і газети "Голос України" у 2024 р. перевищить 198 млн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Моніторинг з боку влади інформації у вітчизняних ЗМІ важливий і має бути - Карандєєв

Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

ОСТАННЄ

Російський ІЛ-76 був збитий на зльоті - джерело

СБУ повідомила про підозру гендиректору найбільшої ракетної корпорації РФ

У ЗСУ повідомляють про падіння російського літака з ракетами С-300 у Бєлгородській області РФ - ЗМІ

Літак із 65 українськими військовополоненими розбився біля Бєлгорода, повідомляють росЗМІ

Інформація про нібито виплату винагороди за обмін ламп розжарювання є "фейком" - "Укрпошта"

Міносвіти, Мінцифри та Фонд Зеленської запустили "Коаліцію девайсів" для українських учнів і вчителів

Завершено розслідування за підозрою колишнього нардепа Микитася в заволодінні коштами Міноборони

НАТО уклало контракти на закупівлю 220 тис. снарядів, що може дати змогу спрямувати додаткову допомогу Україні - ISW

Унаслідок авіаудару по Бериславу у вівторок загинув чоловік - голова ОВА

Між ЗСУ та окупантами за добу відбулося 56 бойових зіткнень, найбільше на мар'їнському та авдіївському напрямках - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА