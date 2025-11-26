Кабмін пропонує визначити основні завдання та принципи діяльності телеканалу "Рада"
Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови Верховної Ради України "Про деякі питання статусу та засад діяльності державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада"".
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Зокрема, проектом пропонується з урахуванням положень закону "Про медіа" визначити основні завдання та принципи, на яких провадиться діяльність ДП "Парламентський телеканал "Рада".
В той же час, депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") в своєму телеграм-каналі зазначив, що згідно проєкту документа, телеканал: висвітлюватиме лише діяльність Верховної Ради та її комітетів, без створення нових редакційних програм; є державним підприємством з редакційною незалежністю; контент телеканалу буде доступний онлайн, що підвищує інформаційну доступність для громадян України.
"В пояснювальній ще йдеться про відповідність стандартам Ради Європи. І сказано, що законопроєкт № 10107 отримав позитивний висновок Ради Європи: він збалансований і відповідає європейським стандартам", - додав депутат.