Інтерфакс-Україна
Події
18:51 26.11.2025

Кабмін пропонує визначити основні завдання та принципи діяльності телеканалу "Рада"

1 хв читати
Кабмін пропонує визначити основні завдання та принципи діяльності телеканалу "Рада"

Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови Верховної Ради України "Про деякі питання статусу та засад діяльності державного підприємства "Парламентський телеканал "Рада"". 

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, проектом пропонується з урахуванням положень закону "Про медіа" визначити основні завдання та принципи, на яких провадиться діяльність ДП "Парламентський телеканал "Рада".

В той же час, депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") в своєму телеграм-каналі зазначив, що згідно проєкту документа, телеканал: висвітлюватиме лише діяльність Верховної Ради та її комітетів, без створення нових редакційних програм; є державним підприємством з редакційною незалежністю; контент телеканалу буде доступний онлайн, що підвищує інформаційну доступність для громадян України.

"В пояснювальній ще йдеться про відповідність стандартам Ради Європи. І сказано, що законопроєкт № 10107 отримав позитивний висновок Ради Європи: він збалансований і відповідає європейським стандартам", - додав депутат.

Теги: #рада #телеканал

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 25.11.2025
Освітній комітет Ради не наполягає на переведенні вчителів на строкові контракти і збільшенні тижневого навантаження

Освітній комітет Ради не наполягає на переведенні вчителів на строкові контракти і збільшенні тижневого навантаження

21:59 20.11.2025
Нардепа Кривошеєва не пустили на зустріч фракції "Слуга народу" з Зеленським

Нардепа Кривошеєва не пустили на зустріч фракції "Слуга народу" з Зеленським

19:12 19.11.2025
Рада доручило профільному комітету невідкладно розглянути постанову про звільнення голови АМКУ

Рада доручило профільному комітету невідкладно розглянути постанову про звільнення голови АМКУ

12:49 19.11.2025
Рада 155 голосами викликала для доповіді секретаря РНБО Умєрова

Рада 155 голосами викликала для доповіді секретаря РНБО Умєрова

14:06 28.08.2025
Раді пропонують звільнити в.о. директора телеканалу "Рада"

Раді пропонують звільнити в.о. директора телеканалу "Рада"

14:11 20.04.2025
МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ російським містом

10:16 30.12.2024
Кабмін визначив канал "Рада" одержувачем бюджетних коштів на забезпечення цілодобового інформаційного марафону у 2025 р.

Кабмін визначив канал "Рада" одержувачем бюджетних коштів на забезпечення цілодобового інформаційного марафону у 2025 р.

16:48 02.07.2024
Директор "Нового каналу" Задорожна залишила канал після 20 років роботи на ньому

Директор "Нового каналу" Задорожна залишила канал після 20 років роботи на ньому

17:53 02.02.2024
Мінкультури підтвердило телеканалу "Рада" статус критично важливого в особливий період

Мінкультури підтвердило телеканалу "Рада" статус критично важливого в особливий період

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

У Силах оборони півдня не підтвердили інформацію про захоплення н.п. Високе у Запорізькій області

У Покровську йдуть бої, окупанти закидають нечисленні групи до центру міста з метою створити картинку для пропагандистських медіа - УВ "Схід"

ОСТАННЄ

Зеленський доручив Гнатову та Палісі опрацювати справедливий розподіл особового складу між бригадами

Верховна Рада розгляне закон про цивільну вогнепальну зброю

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

"Київтеплоенерго" повернуло тепло до всіх будинків після ворожих обстрілів

Понад 15,5 тис. одиниць зброї виведено з тіньового обігу за рік

ГАР при Міноборони наполягає на розслідуванні схеми при закупівлі бронежилетів у рамках "Міндічгейту"

Ще трьох українських дітей повернули з ТОТ у межах ініціативи Bring Kids Back UA – Єрмак

Військові в Гвінеї-Бісау заявили що взяли владу в країні під контроль

Україна хоче приєднатися до Рекомендації Ради ОЕСР щодо водних ресурсів

Кличко на саміті ЄНП: Примус України до миру на умовах РФ – це потурання планам Путіна піти війною на Європу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА