Телеком

17:53 02.02.2024

Мінкультури підтвердило телеканалу "Рада" статус критично важливого в особливий період

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Мінкультури підтвердило телеканалу "Рада" статус критично важливого в особливий період

Міністерство культури та інформаційної політики України підтвердило державному підприємству "Парламентський телеканал "Рада" статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Згідно з наказом №68 від 1 лютого, відомство встановило, що телеканал "Рада" відповідає критеріям підприємства, установи та організації, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, і підтвердило цей статус.

Як повідомлялося, у січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що бронювання військовозобов'язаних діячів культури, які не є працівниками стратегічних підприємств, установ та організацій, є неможливим і не відбувається. Водночас він наголосив, що в кожній установі культури та інформаційної сфери, яка належить до стратегічного напряму, відомство забезпечило бронювання 50% військовозобов'язаних.

В Україні є 143 підприємства, установи та організації у сфері культури та інформаційної політики, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Теги: #рада #телеканал #статус

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