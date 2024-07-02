Директор "Нового каналу" Задорожна залишила канал після 20 років роботи на ньому

Директор телеканалу "Новий канал" Ольга Задорожна пішла у відставку, але продовжить співпрацювати зі Starlight Media як консультант у певних проєктах, повідомила у вівторок пресслужба Starlight Media.

"Під час великих викликів команда телеканалу "Новий" забезпечила стабільну мережу мовлення і тільки зміцнила лінійку розважальних шоу і серіалів, позиціонування і друзів-знаменитостей", - зазначив СЕО Starlight Media Олександр Богуцький, подякувавши Задорожній за тривалу і цінну співпрацю.

За повідомленням медіахолдингу, з 1 липня т.в.о. директора "Нового каналу" призначено Ірину Ваховську, яка працює в Starlight Media з 2006 року, зокрема з 2019-го була директором телеканалу "ОЦЕ", а потім стала програмним директором "Нового каналу".