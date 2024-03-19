Політика

15:15 19.03.2024

Телеканал "FreeДом" необхідно було відразу спрямовувати не на Росію, а на країни, де є російськомовні діаспори - Потураєв

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Телеканал "FreeДом" необхідно було відразу спрямовувати не на Росію, а на країни, де є російськомовні діаспори - Потураєв

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що український російськомовний телеканал "FreeДом" необхідно було відразу спрямовувати не на Росію, а на країни, де є російськомовні діаспори.

"Ми створили, може, не найкращий, але тут точно не соромно, телеканал "FreeДом". Постійно сварять: "Чому ви створили російською мовою?" А його дивляться! А знаєте, в чому була помилка? Помилка була в тому, що ми думали, що ми маємо його спрямовувати на Росію. Ми помилялися, це було абсолютно беззмістовно. Ми мали його відразу спрямовувати... на за кордон, на Європу та інші країни, де є російськомовні діаспори", - сказав він на міжнародному форумі "Креативна Україна" у вівторок у Києві.

Потураєв зазначив, що на сьогодні телеканал у такому напрямі й працює, "а про Росію треба забути".

Також, за його словами, Україна має використовувати всі мови, зокрема англійську й російську, для донесення необхідної інформації.

Серед іншого голова комітету наголосив на необхідності просувати телеканал "Дім" на закордонні ринки, щоб він був там представлений не менше ніж телеканал "FreeДом".

Як повідомлялося, у січні 2024 року в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявляв, що найближчим часом буде переглянуто концепцію українського російськомовного телеканалу "FreeДом".

Теги: #потураєв #freeдом

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