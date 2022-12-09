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21:58 09.12.2022

Схвалений профільним комітетом ВР законопроєкт про заборону діяльності російської церкви не передбачає заборони УПЦ - Потураєв

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Схвалений профільним комітетом ВР законопроєкт про заборону діяльності російської церкви не передбачає заборони УПЦ - Потураєв

Поширена в соціальних мережах інформація про те, що Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України схвалив законопроєкт, що забороняє діяльність Української православної церкви (УПЦ), не відповідає дійсності, заявив голова комітету Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

"Наголошую, що сьогодні наш комітет схвалив закон про заборону так званої російської, так званої православної, так званої церкви (РПЦ). Жодної української церкви, або релігійної організації, яка не підпорядковується будь-якій релігійній організації держави-терориста і агресора, це не стосується", - написав Потураєв у фейсбуці.

Він наголосив, що на переконання членів комітету на сьогодні в Україні немає церкви чи релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта чи керується звідти.

"Ми впевнені, що будь-яка українська церква або релігійна організація з легкістю підтвердить цей факт відповідними офіційними документами. Ми також переконані, що виявлення Службою безпеки України під час обшуків у певних релігійних закладах і установах численних зразків підривних та антиукраїнських матеріалів у жодному разі не свідчить про зрадництво, або колабораціонізм з боку цих релігійних інституцій", - наголосив депутат.

Потураєв закликав громадян та народних депутатів України не поширювати неправдиву інформацію про заборону УПЦ чи будь-якої іншої релігійної організації.

"З іншого боку, ми радимо тим громадянам та народним депутатам України, які вважають, разом із воєнними злочинцями і терористами Путіним, Гундяєвим та Пєсковим, УПЦ невід’ємною частиною РПЦ, а, отже, вважають заборону РПЦ одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною. Чистосердечне зізнання пом’якшує покарання. Навіть у разі державної зради. Або особистої дурості та невігластва. Останні навіть злочином не є", - наголосив він.

Теги: #рпц #церква #потураєв

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