Харків і прилеглі населені пункти залишилися без цифрового ТБ - Синєгубов

Унаслідок ракетного удару по харківській телевежі, завданого ЗС РФ напередодні, у Харкові та прилеглих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Загальна висота вежі до влучання - 250 метрів. Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що харків'яни можуть підключати кабельне і супутникове ТБ. Радіо, інтернет і мобільний зв'язок працюють.