"Суспільне" розширює виробництво власного контенту на "Першому" і продовжить обмін контентом із усіма учасниками марафону "Єдині новини"

Суспільне мовлення розширює виробництво власного контенту на телеканалі "Перший" і продовжить обмін контентом із усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом".

"У рамках марафону "Єдині новини #UАразом" Суспільне мовлення, інституція, що має особливий юридичний статус, забезпечить виробництво власної частини інформаційного марафону, який транслюватиметься на загальнонаціональному телеканалі "Перший", - ідеться в повідомленні пресслужби "Суспільного".

Зокрема, з 21 травня Суспільне мовлення посилюватиме на каналі "Перший" інформаційний блок марафону додатковим контентом "Суспільне новини", "Суспільне. Студія", документальними фільмами власного виробництва та розслідуваннями, а також продовжиться обмін контентом із усіма учасниками марафону "Єдині новини #UАразом".

Зазначається, що учасники марафону уклали додаткову угоду до меморандуму про взаємодію та співпрацю щодо впровадження нового підходу для розширення можливостей реалізації єдиної інформаційної політики України в умовах воєнного стану та забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини #UАразом".

Згідно з повідомленням, отже, марафон "Єдині новини #UАразом" трансформує та покращує сітку марафону і збільшує перелік нових продуктів.