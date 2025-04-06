Окупанти за добу втратили 1330 осіб та 97 од. автотехніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1330 окупантів, 13 танків, 20 бронемашин, 56 артсистем, 68 БПЛА, а також 97 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 923670 (+1330) осіб persons, танків ‒ 10554 (+13) од, бойових броньованих машин ‒ 21972 (+20) од, артилерійських систем – 25786 (+56) од, РСЗВ – 1354 (+4) од, засоби ППО ‒ 1124 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31846 (+68), крилаті ракети ‒ 3130 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 43050 (+96) од, спеціальна техніка ‒ 3789 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.