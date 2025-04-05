Інтерфакс-Україна

Події

02:51 05.04.2025

Макрон може стати контактною особою Європи на переговорах з Путіним – ЗМІ

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Президент Франції Еммануель Макрон може стати головним європейським переговорником у питаннях припинення вогню в Україні, повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела у Єлисейському палаці.

Він позиціонує себе як посередник у відносинах з Кремлем з початку повномасштабного вторгнення Росії й готовий взяти на себе цю роль, коли "прийде час", хоча припинив прямі контакти з Путіним після того, як стало очевидно, що він не має наміру зупиняти війну, йдеться в повідомленні.

Макрон раніше заявив, що готовий вести переговори з Путіним за умов, коли буде досягнуто єдності з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими партнерами.

Джерело:https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/04/04/macron-europe-point-man-ceasefire-talks-putin-trump/

Теги: #переговори #макрон #франція

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