Інтерфакс-Україна

Події

15:36 04.04.2025

Конкретних дат щодо перемовин з США поки немає, але вони продовжаться, - Єрмак

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Конкретних дат щодо перемовин з США поки немає, але вони продовжаться, - Єрмак

На сьогодні немає конкретних дат щодо наступного раунду перемовин з американською стороною, проте вони будуть продовжені, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми говоримо про це, конкретних дат поки нема, але думаю, що невдовзі ці розмови, в першу чергу, наші розмови з американцями, вони будуть продовжені", - сказав Єрмак журналістам у п'ятницю.

За його словами, зараз продовжуються консультації на різних рівнях.

Теги: #єрмак #перемовини #раунд

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