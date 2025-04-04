Конкретних дат щодо перемовин з США поки немає, але вони продовжаться, - Єрмак

На сьогодні немає конкретних дат щодо наступного раунду перемовин з американською стороною, проте вони будуть продовжені, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми говоримо про це, конкретних дат поки нема, але думаю, що невдовзі ці розмови, в першу чергу, наші розмови з американцями, вони будуть продовжені", - сказав Єрмак журналістам у п'ятницю.

За його словами, зараз продовжуються консультації на різних рівнях.