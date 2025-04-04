Інтерфакс-Україна

Події

13:02 04.04.2025

У Києві представники Франції, Великої Британії та України обговорюють розміщення військового контингенту - ЗМІ

1 хв читати

У Києві у п'ятницю розпочалися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Повідомляється, що зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, з британського — адмірал Ентоні Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована їхня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мета їхнього візиту — обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Як повідомлялося, 28 березня Зеленський анонсував зустріч із представниками невеликої групи держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні. Зеленський уточнив, що у планах - показати партнерам українську інфраструктуру, зробити спільні напрацювання. "Надалі ми домовимося, що після цього буде зустріч на рівні National Security Advisors (національної безпеки - ред.) і продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Парижі 26-27 березня проходила зустріч лідерів держав, на якій обговорювалася підтримка України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру. Йшлося, зокрема, про перспективу розгортання в Україні гарантійних сил.

Теги: #військовий_контингент #франція #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 04.04.2025
Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

Начальники генштабів Франції та Великої Британії відвідають Київ

19:07 03.04.2025
Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

Макрон вважає рішення Трампа про мита жорстоким і необґрунтованим

18:53 02.04.2025
Франція перебрала на себе головування у Радбезі ООН у квітні

Франція перебрала на себе головування у Радбезі ООН у квітні

15:14 02.04.2025
Велика Британія запровадила санкції проти російського проєкту "Євразія", молдовського депутата і грузинських суддів

Велика Британія запровадила санкції проти російського проєкту "Євразія", молдовського депутата і грузинських суддів

14:51 02.04.2025
Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

21:01 01.04.2025
Україна та Франція підписали 7 угод на EUR51 млн в сфері медицини

Україна та Франція підписали 7 угод на EUR51 млн в сфері медицини

18:04 01.04.2025
Об'єднані експедиційні сили підтвердили відданість забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні – Міноборони Великої Британії

Об'єднані експедиційні сили підтвердили відданість забезпеченню справедливого і тривалого миру в Україні – Міноборони Великої Британії

00:05 01.04.2025
Ле Пен: Я вибула з перегонів у виборх 2027 року, але продовжу боротьбу

Ле Пен: Я вибула з перегонів у виборх 2027 року, але продовжу боротьбу

07:13 31.03.2025
Макрон закликав Нетаньягу припинити удари по Газі та повернутися до режиму припинення вогню

Макрон закликав Нетаньягу припинити удари по Газі та повернутися до режиму припинення вогню

23:20 27.03.2025
Французькі прокурори запросили сім років в'язниці для Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії

Французькі прокурори запросили сім років в'язниці для Саркозі у справі про незаконне фінансування передвиборчої кампанії

ВАЖЛИВЕ

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

ОСТАННЄ

Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Чіткі терміни служби мотивують найбільше кандидатів долучатися за програмою "Контракт 18-24" - Сухопутні війська

Кабмін погодив утворення Інституту екологічного відновлення та розвитку України

Кабмін направив 128 млн грн Міноборони для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у ЗСУ

Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА