У Києві представники Франції, Великої Британії та України обговорюють розміщення військового контингенту - ЗМІ

У Києві у п'ятницю розпочалися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Повідомляється, що зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, з британського — адмірал Ентоні Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована їхня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мета їхнього візиту — обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Як повідомлялося, 28 березня Зеленський анонсував зустріч із представниками невеликої групи держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні. Зеленський уточнив, що у планах - показати партнерам українську інфраструктуру, зробити спільні напрацювання. "Надалі ми домовимося, що після цього буде зустріч на рівні National Security Advisors (національної безпеки - ред.) і продовжиться підсумкова зустріч щодо гарантій безпеки", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Парижі 26-27 березня проходила зустріч лідерів держав, на якій обговорювалася підтримка України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру. Йшлося, зокрема, про перспективу розгортання в Україні гарантійних сил.