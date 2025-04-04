4 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1136 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1136 RUSSIAN AGRESSION

4 квітня відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності з розмінування, Міжнародний день Інтернету, День вебмайстра, Всесвітній день щура.

Православна церква вшановує пам'ять преподобних Йосифа Піснеписця і Юрія з Малеї.

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності щодо розміновування

Сьогодні в усьому світі відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 60 / 97 відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги з протимінної діяльності.

Його мета – підвищити обізнаність про загрозу, яку несуть вибухонебезпечні предмети для здоров’я та життя людей. Попри численні кампанії з інформування про мінну небезпеку, попереджувальні повідомлення знову і знову надходять звістки про нові жертви. Це є болючим нагадуванням про те, що таких заходів ніколи не буде достатньо. Важко бачити й чути про людей і сім’ї, чиї близькі, особливо діти, втратили життя або здоров’я через цікавість чи ігнорування настанов фахівців. А ті, кому пощастило вижити після нещасного випадку, отримують тяжкі фізичні та нерідко психологічні травми на все життя.

Сьогодні потрібно сприяти поширенню інформації серед громадськості з цієї вкрай актуальної теми та нагадувати про те, що дотримання простих правил рятує життя.

Міжнародний день Інтернету

У багатьох країнах світу щорічно 4 квітня відзначається День Інтернету, який 1998 року був санкціонований папою Іваном Павлом II і приурочений до дня кончини святого Ісидора Севільського.

Католицький святий Ісидор Севільський (бл. 560 - 4 квітня 636) став відомим не лише завдяки своєму благочестю, а й любові до наук. Він є автором однієї з перших книжок з етимології, першим презентував роботи Арістотеля в Іспанії, був реформатором і людиною широких поглядів.

Святого Ісидора вважають одним з останніх стародавніх християнських філософів, а також останнім з отців великої Латинської Церкви. Деякі історики називають святого Ісидора найосвіченішою людиною свого часу, яка справила значний вплив на навчання в середні віки.

День вебмайстра

Дату цього свята обрано невипадково: якщо придивитися, можна помітити, що цифри 4.04 дуже нагадують за своїм написанням помилку 404 ("Сторінку не знайдено"), що має прямий стосунок до роботи вебмайстрів. До того ж ця дата збігається з Міжнародним днем Інтернету.

Вебмайстер, або "той, хто керує сайтом", - це людина, що займається розробкою вебсайтів або застосунків для Інтернету. Ця професія з'явилася в 1990-х роках - у століття розвитку Всесвітньої мережі.

Всесвітній день щура

Щорічно 4 квітня, з 2003 року, відзначається незвичайне свято - Всесвітній день щура (англ. World Rat Day), створене задля привернення уваги до цієї неординарної тварини та покликане об'єднати любителів декоративних щурів у світі.

Ідея заснування Дня належить американським щурівникам, які в такий спосіб вирішили вшанувати своїх хвостатих улюбленців, декоративних щурів, а потім цю ідею підхопили щурівники і з інших країн. Дату ж 4 квітня було обрано у зв'язку з тим, що це день початку роботи ratlist - найстарішого інтернет-ресурсу, присвяченого декоративним щурам.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Василя Яковича Потішка (1895-1991), українського інженера-економіста, політичного діяча, учасника визвольних змагань 1917-1921 та 1940-1950 років (США);

110 років від дня народження Миколи Семеновича Лемика (1915-1941), українського політичного діяча, учасника національно-визвольного руху, члена ОУН. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за ЕСУ; за іншими даними народився 1914 р.;

75 років від дня народження Анатолія Івановича Кичинського (1950), українського поета, перекладача, художника.

Ще цього дня:

1900 - Поблизу грецького острова Антикітера водолазами знайдений Антикітерський механізм — античний прилад для розрахунку руху небесних тіл;

1932 - Американський біохімік Чарлз Ґлен Кінґ з університету Піттсбурга вперше виділив вітамін C. Честь цього відкриття також приписують Альберту Сент-Дьйорді;

1949 - У Вашингтоні представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО);

1969 - Лікарі Техаського інституту серця в Х'юстоні Домінго Ліотта та Дентон А. Кулі здійснили першу клінічну імплантацію штучного серця;

1973 - У Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року внаслідок терористичної атаки;

1975 - Білл Гейтс та Пол Аллен заснували компанію Microsoft;

1983 - Перший політ американського космічного шатла "Челленджер";

2004 - Офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії;

2007 - Відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса "БЦ Парус".

2023 - Фінляндія ввійшла до складу НАТО.

Церковне свято:

Йосип Піснеписець, пам'ять якого православна церква вшановує цього дня, народився в 9 столітті на Сицилії, пізніше пішов у Солунський монастир, де став суворим аскетом. Протягом життя він неодноразово потрапляв до в'язниці за наказом імператорів Візантії, які боролися з християнством. Йосип був обдарований поетичним талантом і багато років присвятив складанню богослужбових піснеспівів.

Піснярем же Йосипа прозвали в народі тому, що в його день починав співати цвіркун, і подавав голос журавель. Люди виходили з дому, щоб поклонитися прекрасним птахам, яких вважали борцями зі злом і захисниками від нечисті.

Іменини: Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія.