Інтерфакс-Україна

Події

14:11 03.04.2025

Правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області

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Правоохоронці затримали на хабарі одного з керівників податкової служби Сумської області

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за сприяння голови Державної податкової служби (ДПС) викрили злочинну діяльність керівника управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Сумській області.

"Задокументовано, як фігурант одержав хабар від директора компанії, що займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі СБУ в четвер.

За інформацією Служби безпеки, в обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого як посередника.

Служба безпеки задокументувала одержання чиновником неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі хабаря.

Обом фігурантам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Теги: #хабар #дпс

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