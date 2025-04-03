Рютте: В обговореннях порядку денного засідання глав МЗС країн НАТО буде присутнє питання підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що в обговореннях питань порядку денного засідання міністрів оборони країн-членів НАТО буде присутня підтримка України в її протистоянні російській агресії.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі перед початком зустрічі глав зовнішньо дипломатичних відомств країн НАТО, яке пройде в штаб-квартирі альянсу 3-4 квітня. "Я думаю, що в усіх дискусіях буде присутня Україна, як утримати Україну у бою, як переконатися, що ми продовжуємо надавати те, що необхідно Україні для її підтримки у війні, включаючи військову допомогу", - переконаний Рютте.

Відповідаючи на запитання щодо дій адміністрації США в аспекті мирної угоди, генсек знову повторив, що "хороша новина полягає в тому, що президент Трамп вийшов з мертвої точки щодо України, почав діалог з українцями та росіянами". "Ми це повністю підтримуємо. Я особисто дав своє зобов’язання, що ми допоможемо. І американці абсолютно чітко дали зрозуміти, що угода, будь то угода про припинення вогню чи повна угода щодо України, має бути довготривалою, і що ми маємо переконатися, що Путін ніколи, ніколи знову не спробує захопити один квадратний кілометр чи одну квадратну милю України в майбутньому… Я не хочу коментувати кожен проміжний крок, окрім того, що я дуже вітаю те, що він (Трамп) робить, що ми хочемо підтримати ці зусилля, що ми згодні з його червоними лініями про те, що для України має бути міцний і тривалий мир".

За словами генсека НАТО, всі 32 союзника "зосереджені на тому, як захистити територію НАТО від росіян, нашої довгострокової загрози, яка буде існувати навіть після, я сподіваюся, угоди щодо України". "Російська загроза буде існувати ще багато років. Ми бачимо, що робить Китай. Росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями, з муллами в Ірані. Тож ми маємо розглядати всі ці театри разом, і на цьому ми зосередимося", - пояснив він.

Рютте вказав, що це буде перше засідання міністрів закордонних справ за участю державного секретаря США Марко Рубіо. "Ми будемо вітати його і обговоримо, звичайно, багато речей, але особливо, звичайно, зосереджуючись на нарощуванні витрат на оборону", - деталізував генсек.

При цьому Рютте знову констатував, що за останні пару місяців "ми буквально бачимо, як надходять сотні мільярдів євро". "Тож це, ймовірно, найбільше збільшення витрат на оборону тут, на європейській стороні НАТО, з часів закінчення холодної війни. Але нам все одно потрібно більше, тому про це піде мова", - додав він.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи союзники мають намір почути від Рубіо про скорочення американської присутності в Європі, генсек сказав: "Це не нове. Протягом багатьох років американці говорили нам, і вони почали це 15 років тому, що вони хочуть більше орієнтуватися на Азію, що в Індо-Тихоокеанському регіоні є проблеми, на які американці мають звернути увагу. Це по-перше. По-друге, вони багато років говорили європейцям, ви повинні витрачати більше… Тож ці проблеми не нові. У них немає планів раптово скоротити свою присутність тут, у Європі. Але ми знаємо, що для Америки, як наддержави, існує більше ніж один театр".

Генсек також повідомив, що під час нинішньої зустрічі до союзників приєднаються партнери з Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, з Японії, Південної Кореї, Австралії, Нової Зеландії. "Ми будемо обговорювати, як поглибити ці відносини, зосереджуючись на іншій великій темі в ці два дні, якою є оборонне промислове виробництво. Звичайно, у нас тут буде український міністр закордонних справ, Високий представник ЄС Кая Каллас", - зазначив Рютте.