Білий дім не виключає введення нових санкцій щодо Росії

Росію не занесли до списку країн, які обкладаються відповідними ввізними митами США, але не виключено, що вона може зіткнутися з новими санкціями, заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

"Прессекретарка Керолайн Левітт повідомила Axios у середу, що Росія не занесена до списку, оскільки санкції США вже перешкоджають будь-якій значущій торгівлі", - пише портал.

Також вона сказала, що Росія все ще може зіткнутися з "додатковими жорсткими санкціями".

Левітт зазначила, що Кубу, Білорусь і Північну Корею також не занесли до списку країн, на які поширюють імпортне мито, "оскільки наявні тарифи і санкції щодо них уже й так дуже високі".

Про рішення запровадити відповідні мита щодо іноземних торгових партнерів США оголосив у середу президент Дональд Трамп.

Axios наводить дані, які спростовують заяви Білого дому про відсутність торгівлі з РФ.

За даними видання, обіг між США та рф хоч і впав у 10 разів (з $35 млрд у 2021 до $3,5 млрд у 2023), але все ще існує.

Axios також зазначає, що митами обклали навіть віддалені острівні території, чий товарообіг зі США менший, ніж у Росії.