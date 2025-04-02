Інтерфакс-Україна

Події

19:35 02.04.2025

Наглядову раду ДП "Ліси України" очолив ексголова Харківської ОДА Кучер

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Наглядову раду ДП "Ліси України" очолив ексголова Харківської ОДА Кучер
Фото: https://www.facebook.com/ForestsOfUkraine

За результатами першого засідання наглядової ради державного підприємства "Ліси України" її головою було обрано Олексія Кучера, також сформовано комітети з питань аудиту та призначень і винагород посадовим особам, повідомила пресслужба держпідприємства в Facebook.

"Бачу мою задачу у тому, щоб забезпечити ефективну роботу ради. Я постійно в Києві, це дозволить оперативно реагувати на питання та залучати до їхнього вирішення колег. Ідей та планів дуже багато, за два роки діяльності підприємства зроблений великий крок вперед, але ще, безумовно, є над чим працювати", - наголосив Кучер.

До складу комітету з питань аудиту увійшли Янне Харьюнпаа (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер. До комітету з питань призначень та винагород - Маркіян Витвицький (голова комітету), Робертс Стріпніекс та Олексій Кучер.

Під час перебування у Києві члени наглядової ради зустрілись із командою компанії та визначили найважливіші питання для спільної роботи. Йшлося, зокрема, про корпоратизацію, автоматизацію системи управління та виробничих процесів, ініціювання внесення змін до нормативної бази задля більш повноцінного використання потенціалу лісового господарства.

Робертс Стріпніекс переконаний, що корпоратизація, яка передбачає перехід на міжнародні стандарти управління та фінансової звітності, дозволить компанії вийти на принципово новий рівень — переписати визначення лісового господарства, зробивши його невід'ємною частиною національної економіки України та добробуту українського народу.

Члени наглядової ради ознайомилися з роботою лісових господарств Столичного лісового офісу, а саме будівництвом нової лісової дороги, процесом відвантаження лісопродукції з проміжного складу, протипожежною технікою та системою моніторингу на лісопожежній станції.

За словами генерального директора ДП "Ліси України" Юрія Болоховця, взаємодія з наглядовою радою вже дає результати.

"Ми готуємось до запровадження автоматизованої системи управління, посилюємо напрям діджиталізації. Працюємо над тим, щоб насіннєві центри підприємства змогли експортувати продукцію в європейські країни. Збільшуємо інвестиції у будівництво лісових доріг. Підтримка цих процесів членами наглядової ради є надважливою", - наголосив гендиректор ДП "Ліси України".

Олексій Кучер — український адвокат, політик, народний депутат України 9-го скликання, голова Харківської ОДА (з 5 листопада 2019 по 27 листопада 2020), голова Державної регуляторної служби України (з 14 січня 2021 року).

Як повідомлялося, 21 січня 2025 року Кабінет міністрів затвердив склад наглядової ради ДП "Ліси України", до якого увійшли троє незалежних членів: Маркіян Витвицький, Робертс Стріпніекс і Янне Харьюнпаа. Олексій Кучер був призначений представником держави.

 

Теги: #ліси_україни #кадри

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