Центри підтримки для родин військовополонених та зниклих безвісти працюватимуть у Львові, Миколаєві, Вінниці та Харкові

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про рішення відкрити у Миколаєві, Харкові, Вінниці та Львові центри підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти після того, як 31 березня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив про тимчасову зупинку в цих містах роботи регіональних консультаційних центрів.

В ексклюзивному коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок Клименко роз’яснив, що ці центри працюватимуть під час перехідного періоду, доки не будуть створені представництва (регіональні робочі групи) Координаційного штабу, або ж поки не відновлять свою роботу регіональні консультаційні центри Координаційного штабу.

"Створення та функціонування представництв або регіональних робочих груп Координаційного штабу передбачено у постанові Кабінету міністрів України №257. Вони мають працювати у кожній області. Поки триває процес створення цих груп, важливо не переривати комунікацію з рідними військовополонених, зниклих безвісти. Тому й була швидка реакція – створити в Миколаєві, Харкові, Вінниці та Львові такі центри підтримки як тимчасове рішення. Для нас не проблема забезпечити необхідними фахівцями ці чотири області, де призупинена робота центрів. Головне – бути на постійному контакті з родинами", - зазначив міністр.

У центрах підтримки родин військовополонених та зниклих безвісти до роботи залучатимуться регіональні представники Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, слідчі Національної поліції, співробітники Служби безпеки України, фахівці з юридичної підтримки. Також обов’язково долучатимуть представників військових частин Збройних сил України та Національної гвардії, органів та підрозділів Держприкордонслужби, Національної поліції, ДСНС, в яких проходив службу зниклий безвісти чи полонений.

"Усі структури, які надавали підтримку родинам у регіональних центрах, продовжать це робити. Ми зацікавлені в одному – зберігати прямий контакт з родинами військовополонених та зниклих безвісти", - наголосив Клименко.