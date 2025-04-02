Інтерфакс-Україна

Події

15:53 02.04.2025

Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

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Зеленський доручив уряду виконати прохання підприємців за результатами зустрічі в Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки у Дніпро провів зустріч із представниками бізнесу та доручив уряду виконати прохання підприємців.

"Була також сьогодні важлива зустріч із представниками бізнесу Дніпровщини – зараз це регіон номер один за внеском у ВВП України й за багатьма іншими саме економічними напрямами. Я хотів би подякувати за це всім, хто зберігає та створює робочі місця в області, усім, хто працює на Україну, для України", - сказав Зеленський у зверненні у середу.

За його словами, будуть продовжуватися урядові програми, які показали свою ефективність.

"Є речі, які можна ще зробити для підтримки нашої промисловості, – я доручив урядовцям виконати те, про що просили сьогодні підприємці", - додав президент.

Теги: #дніпро #бізнес #зеленський

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