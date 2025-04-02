Інтерфакс-Україна

Події

11:21 02.04.2025

На Закарпатті розроблять першу кластерну систему управління відходами

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На Закарпатті розроблять першу кластерну систему управління відходами

Розпочато розробку перших кластерних концепцій управління відходами для регіонів України, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

Як зазначається, одну з перших в Україні кластерних концепцій управління відходами буде розроблено для Ужгородського кластера (Закарпатська область). "Ужгородський кластер складатиметься з трьох субкластерів - Ужгородського, Перечинського і Чопського", - йдеться в повідомленні в середу.

Зараз фахівці проводять аналіз і оцінку існуючої системи управління відходами та прогнозування обсягів утворення відходів на найближчі 10 років.

"За оцінками експертів, до 2034 року кількість населення Ужгородського кластера, разом з внутрішньо переміщеними особами, може скласти 285 тис. осіб, а обсяги утворення відходів сягатимуть близько 144 тис. тонн на рік", - зазначається у повідомленні.

Міндовкілля повідомляє, що над документом працюють експерти проєкту міжнародної технічної допомоги "Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів" (APENA3), що фінансується Євросоюзом, за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і Міністерства розвитку громад та територій України.

Згідно з повідомленням Міндовкілля, найбільше відходів (60%) у кластері генерує Ужгородська міська територіальна громада. Найбільше об’єктів управління побутовими відходами планується розмістити у Середнянській територіальній громаді. Серед них: сортувальна станція, підприємство механіко-біологічного оброблення, сучасний полігон. Розглядається можливість створення ТЕЦ на відновлювальному паливі з відходів (RDF). В Перечинській і Чопській територіальних громадах передбачається розміщення сміттєсортувально-перевантажувальних об’єктів.

Усього до 2034 року в Ужгородському кластері планується створити мінімум 16 пунктів роздільного збирання побутових відходів.

"Кластерна система управління відходами дозволить підвищити стійкість, конкурентоспроможність та ефективність підприємств, які здійснюють операції з управління відходами на певній території, а також зробить їх більш привабливими для інвестицій", - наголошується в повідомленні.

Теги: #кластер #міндовкілля #відходи

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