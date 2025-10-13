Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1

Подальша позитивна динаміка переговорного процесу щодо вступу України в ЄС надзвичайно важлива для збереження темпу ключових реформ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Києві у понеділок Сибіга наголосив, що Україна очікує "на своєчасне та політично важливе рішення Європейського Союзу про відкриття Кластеру 1".

"Ми неодноразово бачили, як у складних ситуаціях ЄС знаходив спосіб забезпечити єдність і прийняти необхідні рішення із стратегічних питань. Час знову проявити лідерство", — підкреслив міністр.