13:07 13.10.2025
Сибіга: Очікуємо на своєчасне та політично важливе рішення ЄС про відкриття переговорного Кластеру 1
Подальша позитивна динаміка переговорного процесу щодо вступу України в ЄС надзвичайно важлива для збереження темпу ключових реформ, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
На пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас у Києві у понеділок Сибіга наголосив, що Україна очікує "на своєчасне та політично важливе рішення Європейського Союзу про відкриття Кластеру 1".
"Ми неодноразово бачили, як у складних ситуаціях ЄС знаходив спосіб забезпечити єдність і прийняти необхідні рішення із стратегічних питань. Час знову проявити лідерство", — підкреслив міністр.