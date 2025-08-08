Перший переговорний кластер до вступу в ЄС для України та Молдови має бути відкритий одночасно – розмова Зеленського і Туска

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з якими обговорив оборонне виробництво, підтримку українців і переговорний процес щодо членства України у Євросоюзі.

"Обговорили й ситуацію з переговорним процесом про членство України у Євросоюзі. Ми з Дональдом погодилися, що перший переговорний кластер для України та Молдови має бути відкритий одночасно. Україна та Молдова разом починали цей шлях і мають так само рухатися ним далі", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, він поінформував про розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими колегами.

Зеленський і Туск обговорили наявні дипломатичні можливості та домовилися про координацію і роботу заради спільних європейських інтересів.

"Україна, Польща, інші європейські нації однаково потребують сильних основ своєї безпеки та незалежності. Надійний мир потрібен усім. І я вдячний за готовність допомагати на цьому шляху", - зазначив президент.

Крім того, сторони обговорили деякі нормативні зміни в Польщі, що зачепили українських студентів і абітурієнтів.

"У час такої війни складнощі для дітей, для студентів особливо болісно сприймаються. Попросив Дональда розглянути цю ситуацію, допомогти українській молоді", - повідомив Зеленський.