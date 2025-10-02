Інтерфакс-Україна
15:27 02.10.2025

Україна та Молдова мають разом відкрити перший переговорний кластер — єврокомісарка Кос

Європейська комісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос підтвердила позицію, що Україна та Молдова разом мають відкрити перший переговорний кластер в рамках процесу вступу до Європейського Союзу (ЄС).

Про це заявила Кос в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Києві в четвер.

Відповідаючи на питання, чи Україні та Молдові варто рухатися вперед разом на шляху до відкриття першого кластеру, з огляду на загрози та нещодавні молдавські вибори, єврокомісарка сказала, що так.

"Було б добре відкрити перший кластер для Молдови та України якомога швидше. Ви обидві виконали свою роботу, відповідаєте критеріям, і найкраще рухатися вперед і відкрити його для обох країн без затримок", - зазначила вона.

На уточнююче питання, що якщо для України це займе значно більше часу, чи повинна Молдова чекати, враховуючи важливість моменту для них після виборів, Кос відповіла: "Наразі вони повністю розуміють, чому важливо рухатися разом із вами".

Теги: #кластер #україна #марта_кос #молдова

