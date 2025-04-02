2 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1134 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1134 RUSSIAN AGRESSION

2 квітня в Україні відзначають День звільнення Київщини від російських окупантів.

У світі - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День примирення, Міжнародний день перевірки фактів, День кінолога України, День піших прогулянок.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Тита Чудотворця.

День звільнення Київщини від російських окупантів

2 квітня 2022 року вся Київська область була деокупована. На звільнених територіях зафіксовані численні воєнні злочини: мародерство, катування, насилля, вбивства. За даними генпрокуратури, тільки в Бучанському районі за 33 дні окупації російські військові скоїли понад 9 тисяч воєнних злочинів та вбили понад 1400 цивільних жителів, серед них – 37 дітей.

Внаслідок бойових дій було пошкоджено понад 26 тисяч житлових будинків, з них 5 тисяч – зруйновані повністю. Найбільшої руйнації зазнали Бородянка, на яку скидала бомби російська авіація (там було, зокрема, знищено 8 багатоквартирних будинків і пошкоджено ще 32) та Мощун (повністю або частково знищено 70% забудови).

"Успіх у Київській стратегічній операції став моментом корінного перелому в російсько-українській війні. Саме вона показала, що ми будемо опиратися – і будемо робити це з усією затятістю і майстерністю. Ми розуміємо, що це тільки невеличкий епізод загальної битви за Україну, але це надзвичайно важливий епізод", сказав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Всесвітній день поширення інформації щодо проблем аутизму

2 квітня кожного року відзначаємо Всесвітній день поширення знань про аутизм. Пам'ятний день започаткувала Організація Об’єднаних Націй 18 грудня 2007 року своїм рішенням A / RES / 62 / 139.

Міжнародний день дитячої книги

Відзначається з 1967 р. за рішенням Міжнародної ради з дитячої книги в день народження Ганса Крістіана Андерсена.

День примирення

Щорічно 2 квітня світ відзначає позитивне та добре свято – День примирення. Подія покликана залучити суспільство до мирного співіснування та до того, аби не приховувати образу, а намагатись примиритись з усіма, з ким не знайшли спільної мови чи відпустити ситуацію зі своєї душі.

Міжнародний день перевірки фактів

2 квітня кожного року відзначається Міжнародний день перевірки фактів. Подія з’явилась завдяки Міжнародній мережі фактчекерів.

Метою Міжнародного дня перевірки фактів є залучення суспільства до розвитку критичного мислення, підвищення поінформованості щодо існування брехливої та помилкової інформації.

День кінолога України

2 квітня в Україні відзначають професійне свято кінологів - людей з великим серцем і сильним характером, які присвятили своє життя благородній справі кінології - науці про дресирування та поводження з собаками. День кінолога України - не лише вшанування кінологів, а й данина поваги їхнім чотирилапим партнерам, які вірно служать по всій країні на різних посадах.

День піших прогулянок

День піших прогулянок, що відзначається щороку в першу середу квітня, заохочує людей зробити крок до здоров'я.

Цього дня народилися:

300 років від дня народження Джованні Джакомо Казанови (1725-1798), італійського письменника, мемуариста, мандрівника;

220 років від дня народження Ганса Крістіана Андерсена (1805-1875), данського письменника, поета, драматурга, казкаря;

150 років від дня народження Волтера Персі Крайслера (1875-1940), американського підприємця, автомобілебудівника, засновника корпорації Chrysler;

135 років від дня народження Якова Григоровича Савченка (1890-1937), українського поета, публіциста, критика;

130 років від дня народження Юліана Васильовича Чучмана (1895-1919), українського військового діяча, чотара УГА;

120 років від дня народження Сержа (Сергія Михайловича) Лифаря (1905-1986), французького артиста балету, балетмейстера, хореографа, публіциста, педагога, теоретика, історика та реформатора балетного мистецтва, театрально-громадського діяча, колекціонера, бібліофіла українського походження;

Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за Encyclopædia Britannica, спогадами митця; за іншими даними народився 15.04.1904 р.

Ще цього дня:

1905 - Офіційно відкрито Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію;

1912 - Лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які успішно пройшли;

1968 - Біля Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії;

1968 - Прем'єра культового фільму Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001";

1978 - На американському телеканалі CBS почався показ серіалу "Даллас", який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у тринадцятирічну кіноепопею;

1982 - Аргентинський десант висадився на Фолклендських островах. Початок Фолклендської війни;

1989 - Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави;

2007 - Президент України Віктор Ющенко підписав указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

Церковне свято:

2 квітня в Україні відзначають день преподобного Тита Чудотворця – видатного представника християнської церкви, який заслужив повагу і любов вірних своїми доброчесним життям і чудотворними вчинками.

Преподобний Тит народився у Студійському монастирі біля Константинополя у IX столітті. Ще з юних літ він віддавав перевагу духовному розвитку та постійним пістам, що пізніше допомогло йому стати видатним членом монастирської братії. За своє бездоганне життя преподобний Тит здобув велику любов і повагу серед своїх співбратів і вірних, які проявляли до нього безмежну вдячність і повагу.

Під час іконоборства, що охопило Візантію в VIII та IX століттях, преподобний Тит мужньо відстоював православне шанування ікон. Він відмовився виконувати накази імператора, який намагався знищити християнські святині, та продовжував служити вірним, не зважаючи на переслідування.

Преподобний Тит відомий своїми чудотворними вчинками, які Бог наділив його за доброчесне життя. Святий зцілював хворих, відновлював здоров’я і волю зневіреним і знедужалим. Люди з усіх куточків зверталися до преподобного Тита за допомогою, і він ніколи не залишав їх без уваги.

Преподобний Тит пішов до Господа у глибокій старості. Його духовний спадок живе й досі, надихаючи людей на духовне зростання і піднесення.

Іменини: Георгій, Григорій, Юхим.