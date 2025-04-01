Питання НАТО немає і не було в угоді про корисні копалини – Зеленський

Українська та американська команди юристів зараз працюють над угодою про корисні копалини з США, питання НАТО у цьому документі немає і не було, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується нового драфту цієї угоди, над якою зараз працюють наші команди - українська і американська - точніше сказати, що більш зараз працюють юристи. Передусім, деталі про юристів, це говорити можна з командою наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні кампанії, є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати, є кілька дуже сильних кампаній, яка з цих кампаній юридичних буде працювати, зараз буде прийнято рішення в найближчі дні", - сказав він журналістам під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у вівторок.

"Що стосується цієї угоди і питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було", - додав президент.

Раніше CNN повідомляло, що президент США Дональд Трамп заявив, що українська сторона нібито вимагає вступ до НАТО в обмін на те, що підпише угоду про корисні копалини.