Сибіга візьме участь у засіданні глав МЗС країн НАТО, зацікавлений у зустрічі з Рубіо

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що отримав запрошення взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, що пройде 3-4 в Брюсселі.

"Я отримав запрошення до участі в Брюсселі на засіданні міністрів закордонних справ країн НАТО. Звичайно, що будь-який багатосторонній захід я завжди використовую для проведення двосторонніх зустрічей", - сказав він на спільній пресконференції з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві у вівторок.

За словами Сибіги, станом на зараз в нього вже підтверджено 14 зустрічей з колегами, міністрами закордонних справ НАТО.

"І, звичайно, що ми зацікавлені в проведенні зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо", - додав він.

Сибіга наголосив, що "Україна бачить великий шанс для прискорення зусиль, направлених на досягнення справедливого і всеосяжного миру".

Як повідомлялося, міністри закордонних справ країн-членів НАТО зберуться на засідання 3-4 квітня в Брюсселі. Державний секретар США Марко Рубіо поїде до Брюсселю 2-4 квітня, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.