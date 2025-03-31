Інтерфакс-Україна

Події

23:15 31.03.2025

Рубіо в НАТО буде говорити про забезпечення тривалого миру в Україні

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Державний секретар США Марко Рубіо візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО і має намір обговорити, серед іншого, забезпечення тривалого миру для України, повідомляє пресслужба Державного департаменту США у понеділок.

"У Брюсселі державний секретар Рубіо візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, щоб обговорити пріоритети безпеки для Альянсу, зокрема збільшення інвестицій Альянсу в оборону та забезпечення тривалого миру в Україні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, державний секретар також має намір обговорити спільну загрозу Китаю для євроатлантичного та індо-тихоокеанського альянсів на сесії НАТО з представниками індо-тихоокеанських партнерів. "Нарешті, державний секретар обговорить плани щодо Гаазького саміту, якій відбудеться цього літа", - зазначили в Держдепі США.

Рубіо відвідає Брюссель з 2 по 4 квітня.

Міністерська зустріч в штаб-квартирі альянсу пройде 3-4 квітня, в рамках якої за участю українського міністра Андрія Сибіги також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Теги: #нато #мир #сша

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