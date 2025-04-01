Інтерфакс-Україна

Події

14:50 01.04.2025

Суд обрав запобіжний захід другому фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

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Суд обрав запобіжний захід другому фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office/6192

Суд обрав запобіжний захід підприємцю, підозрюваному у заволодінні грошима в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам", повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок.

"Тримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 39 млн гривень – такий запобіжний захід обрав суд за клопотанням слідчих СБУ та прокурорів Київської міської прокуратури директору приватного товариства, підозрюваному у заволодінні бюджетними грошима, виділеними на соціальну допомогу киянам", - ідеться у повідомленні у телеграм-каналі відомства.

За даними слідства, протягом 2022-2024 років Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА шляхом конкурсів визначив товариство, що надавало послуги з паліативного догляду та соціальної допомоги киянам, які самі не можуть про себе подбати, зокрема через психічні розлади. частину виділених грошей надалі перераховували на рахунки підконтрольних ФОП за послуги, які не відповідають цілям програми.

"За вказаним фактом слідчими СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури було повідомлено про підозру заступниці та колишньому заступнику директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, директору приватного товариства, а також колишньому заступнику директора Департаменту охорони здоров'я КМДА (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1,2 ст. 366 КК України)", - повідомляють у прокуратурі.

Як повідомлялось, 21 березня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 57 млн гривень колишньому заступнику керівника управління охорони здоровʼя КМДА, який наразі обіймає посаду заступника директора КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія". Підозрюваний був затриманий під час спроби втечі за кордон, де він планував сховатися від правосуддя.

СБУ викрила розкрадання з бюджету КМДА майже 60 млн грн, виділених на соцдопомогу паліативним хворим. Як встановило розслідування, до оборудки причетні чотири особи, дві з яких - заступниці очільника департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на загальну суму 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами, зокрема щодо безкоштовного медобслуговування, придбання ліків та продуктів харчування. Замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміум-класу та елітної нерухомості, які "на папері" використовували для потреб пацієнтів.

Крім того, під час розслідування встановлено, що директора КНП "Клінічна лікарня "Психіатрія" безпідставно оформив собі 2-гу групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав "бронь" від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету. Саме цю "меддовідку" фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.

Всім чотирьом організаторам "схеми" повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.

Теги: #запобіжний_захід #суд

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