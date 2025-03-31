Зеленський поговорив зі Стармером: готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі премʼєр-міністром Британії Кіром Стармером.

"Подякував за підтримку. Скоординували наші кроки – спільні кроки, нашу спільну дипломатію і роботу команд заради наближення миру й гарантування безпеки. Готуємо зустріч наших військових представників для підготовки контингентів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він зауважив, що Україна цінує позицію Британії щодо тиску на Росію. "Тиск потрібен достатньо сильний, щоб не давати росіянам розширювати цю війну", - наголосив президент.

"Тим більше зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок денний: постійно нові удари дронів, постійно жорстокі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Росію до миру", - додав Зеленський.