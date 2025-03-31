Трьох американських військових, зниклих на навчаннях у Литві, знайдено мертвими, пошук четвертого триває

Трьох американських військових, зниклих на навчаннях у Литві 25 березня, знайдено мертвими, пошук четвертого триває, повідомило командування армії США в Європі та Африці.

"Сьогодні, 31 березня, у Литві були знайдені мертвими троє солдатів армії США, які входили до бойової групи 1-ї бронетанкової бригади 3-ї піхотної дивізії (…) Операції з пошуку та відновлення четвертого солдата тривають", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті.

Зазначається, що солдати, чиї особи не розголошуються в очікуванні сповіщення найближчих родичів, зникли безвісти рано вранці 25 березня у своїй броньованій евакуаційній машині M88A2 Hercules.

Раніше в болоті було знайдено їхню бронемашину, її шість днів не могли дістати.