УЗ відновила пасажирські сервіси на 90% після кібатаки - голова правління - голова правління

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) після масштабної кібератаки на минулому тижні відновила роботу пасажирських сервісів на 90% і планує відновити їх повністю в перший тиждень квітня, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Стосовно пасажирських сервісів - функціональність відновлена на 90%. Щодо сайтів, у нас їх два: Booking.uz – для продажу квитків, який на сьогоднішній день працює, та інший інформаційний сайт, на якому зберігалася певна корпоративна інформація. Ми його давно вже планували переробити, зробити кращим. Першим пріоритетом для відновлення є не він, а всі функціональні системи, які спрощують життя нашим клієнтам", - сказав голова правління УЗ на пресбрифінгу щодо кібератаки на ресурси "Укрзалізниці" в понеділок.

Перцовський додав, що відразу після кібератаки УЗ намагалась уникнути скупчення людей. У випадках, коли пасажири хотіли повернути квитки, була запропонована онлайн-форма в додатку та 100%-не відшкодування, адже протоколи для таких квитків ще діяли.

За його словами, наразі вже можна купувати квитки зі знижкою для студентів та пільгових категорій.

Перцовський додав, що далі має відновити роботу програма лояльності "обіймашки", адже це актуальний запит користувачів додатку УЗ. Водночас він зазначив, що вигляд програми може бути змінений, але функціонал залишиться таким самим, а також повернуться "бонуси" від партнерів.

"Гадаю, ми точно ще запропонуємо додаткові бонуси, враховуючи цю ситуацію, для всіх", - підкреслив голова правління УЗ.

Також в найближчий час має повернутися функція моніторингу квитків.

Наступного тижня серед пасажирських послуг УЗ планує повернути можливість пошуку загублених речей та замовлення помічника на вокзалі. Перцовський зазначив, що наразі ця послуга доступна лише через електронну пошту та контакт-центр.

Щодо вантажних сервісів, то до першої декади квітня УЗ планує відновити електронну взаємодію з клієнтами, також будуть відновлюватись інші внутрішні системи.

Перцовський зазначив, що УЗ відбудовує свою ІТ-архітектуру не сама, а в партнерстві. Для цього були запрошені як держфахівці, так і експерти з приватного сектору, які проведуть аналіз наслідків кібератаки.

Він підкреслив, що наразі УЗ не лише відновлюється, а також покращує свою стійкість для швидшого відновлення при майбутніх атаках та запобігання їм.