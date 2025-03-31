Інтерфакс-Україна

Події

17:08 31.03.2025

УЗ відновила пасажирські сервіси на 90% після кібатаки - голова правління - голова правління

2 хв читати
УЗ відновила пасажирські сервіси на 90% після кібатаки - голова правління - голова правління

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) після масштабної кібератаки на минулому тижні відновила роботу пасажирських сервісів на 90% і планує відновити їх повністю в перший тиждень квітня, повідомив голова правління УЗ Олександр Перцовський.

"Стосовно пасажирських сервісів - функціональність відновлена на 90%. Щодо сайтів, у нас їх два: Booking.uz – для продажу квитків, який на сьогоднішній день працює, та інший інформаційний сайт, на якому зберігалася певна корпоративна інформація. Ми його давно вже планували переробити, зробити кращим. Першим пріоритетом для відновлення є не він, а всі функціональні системи, які спрощують життя нашим клієнтам", - сказав голова правління УЗ на пресбрифінгу щодо кібератаки на ресурси "Укрзалізниці" в понеділок.

Перцовський додав, що відразу після кібератаки УЗ намагалась уникнути скупчення людей. У випадках, коли пасажири хотіли повернути квитки, була запропонована онлайн-форма в додатку та 100%-не відшкодування, адже протоколи для таких квитків ще діяли.

За його словами, наразі вже можна купувати квитки зі знижкою для студентів та пільгових категорій.

Перцовський додав, що далі має відновити роботу програма лояльності "обіймашки", адже це актуальний запит користувачів додатку УЗ. Водночас він зазначив, що вигляд програми може бути змінений, але функціонал залишиться таким самим, а також повернуться "бонуси" від партнерів.

"Гадаю, ми точно ще запропонуємо додаткові бонуси, враховуючи цю ситуацію, для всіх", - підкреслив голова правління УЗ.

Також в найближчий час має повернутися функція моніторингу квитків.

Наступного тижня серед пасажирських послуг УЗ планує повернути можливість пошуку загублених речей та замовлення помічника на вокзалі. Перцовський зазначив, що наразі ця послуга доступна лише через електронну пошту та контакт-центр.

Щодо вантажних сервісів, то до першої декади квітня УЗ планує відновити електронну взаємодію з клієнтами, також будуть відновлюватись інші внутрішні системи.

Перцовський зазначив, що УЗ відбудовує свою ІТ-архітектуру не сама, а в партнерстві. Для цього були запрошені як держфахівці, так і експерти з приватного сектору, які проведуть аналіз наслідків кібератаки.

Він підкреслив, що наразі УЗ не лише відновлюється, а також покращує свою стійкість для швидшого відновлення при майбутніх атаках та запобігання їм.

Теги: #укрзалізниця #перцовський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 31.03.2025
Організатори кібератаки на "УЗ" не отримали персональних даних пасажирів та інформації про військові вантажі

Організатори кібератаки на "УЗ" не отримали персональних даних пасажирів та інформації про військові вантажі

16:25 31.03.2025
"Укрзалізниця" впевнена, що кібератаку на її системи здійснила РФ

"Укрзалізниця" впевнена, що кібератаку на її системи здійснила РФ

11:21 30.03.2025
"Укрзалізниця" отримає EUR50 млн від Європейського інвестбанку на модернізацію пунктів пропуску на кордоні

"Укрзалізниця" отримає EUR50 млн від Європейського інвестбанку на модернізацію пунктів пропуску на кордоні

11:19 29.03.2025
"Укрзалізниця" стабілізувала онлайн-сервіси з продажу квитків

"Укрзалізниця" стабілізувала онлайн-сервіси з продажу квитків

15:06 28.03.2025
УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів

УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів

13:01 28.03.2025
Онлайн-продаж квитків "УЗ" працює з перебоями через значне навантаження

Онлайн-продаж квитків "УЗ" працює з перебоями через значне навантаження

07:45 27.03.2025
УЗ попередила про тимчасові технічні труднощі з придбанням квитків онлайн після відновлення

УЗ попередила про тимчасові технічні труднощі з придбанням квитків онлайн після відновлення

06:35 27.03.2025
Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки

Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки

16:29 26.03.2025
Фахівці "Київстару" долучились до ліквідації наслідків кібератаки на УЗ

Фахівці "Київстару" долучились до ліквідації наслідків кібератаки на УЗ

08:41 26.03.2025
"Укрзалізниця" планує найближчим часом відновити онлайн-сервіси з придбання квитків після кібератаки

"Укрзалізниця" планує найближчим часом відновити онлайн-сервіси з придбання квитків після кібератаки

ВАЖЛИВЕ

Організатори кібератаки на "УЗ" не отримали персональних даних пасажирів та інформації про військові вантажі

"Укрзалізниця" впевнена, що кібератаку на її системи здійснила РФ

В Київ прибули спікери та віце-спікери парламентів 17 країн Європи – Стефанчук

Головними завданнями залишаються утримання рубежів оборони та стабілізація обстановки на загрозливих напрямках - Сирський

Уночі збито 57 зі 131 ворожих БпЛА, 45 безпілотників-імітаторів локаційно втрачено

ОСТАННЄ

Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

Кабмін виділив 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах - Шмигаль

Стефанішина до Єврокомісії: ми очікуємо, що рішення про відкриття першого переговорного Кластера буде ухвалене якнайшвидше

В Покровську лишається менше 2,4 тис жителів, у неділю поранені дві мешканки – міськадміністрація

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві, спровоковану масованою атакою ворожих БпЛА

Харків’янка, яка передавала представнику РФ дані про Сили оборони в місті, отримала 15 років ув'язнення - прокуратура

ЄС визнає українські засоби електронної ідентифікації в 2027 році - Мінцифри

Подружжя Зеленських і іноземні делегації вшанували пам’ять загиблих у Бучі

З квітня в Україні розпочинається "сезон тиші"

Заступника голови сільради на Львівщині підозрюють у зловживанні на майже 2 млн грн на закупівлі БпЛА та РЕБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА